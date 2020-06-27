Cumhur İttifakı'nda Arınç depremi: ''Erdoğan'ın kamburu''

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bir televizyon programında kendisine sorulan “MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusuna verdiği "Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın" cevabına Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan tepki geldi.

"İÇİNDE TAŞIDIĞIN PİS FİKİRLERİNİ BİLİYORUZ"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da MHP vardı. Bülent Arınç'a soruyorlar 'MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?' Diyor ki 'Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın'. Yani demek istiyor ki 'aynı düşüncedeyim.' Cumhurbaşkanı'nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın” dedi.