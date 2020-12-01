  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Aralık 2020 22:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı‘yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde aldığı başarılar ile ülkemizi gururlandıran Emre Sakçı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı‘yı kabul etti
A+ A-

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu. Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde farklı klasmanlarda Avrupa rekorları kırarak çok başarılı sonuçlara imza atmıştı.

cumhurbaşkanı , erdoğan , Emre Sakçı , milli yüzücü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM