Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''zorunlu aşı'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs aşısının zorunlu tutulup tutulmayacağı noktasında beliren soru işaretlerine açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen konulara ışık tuttu.

Erdoğan, yerli aşı için acil kullanım onayı planladıklarını söyledi.

"AŞI KONUSUNDA ZORLAMAKTAN YANA DEĞİLİM"

Erdoğan, "En kısa sürede Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz. Aşı konusunda zorlamadan yana değilim. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapmak en isabetli olanıdır." şeklinde konuştu.