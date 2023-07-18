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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan patlama sonrası geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan patlama sonrası geçmiş olsun mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasındaki patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasındaki patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayaş'ta MKE fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarını sürdürüyor. Adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleri ile incelenmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler patlama mke cevdet yılmaz
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