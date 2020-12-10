Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçakça saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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