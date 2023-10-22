  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da

Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da

Güncelleme:

Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

Ankara'dan havalanan ilaç ve tıbbi malzeme yüklü Cumhurbaşkanlığına ait uçak, 20 uzman hekimle birlikte öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek, Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.

Etiketler cumhurbaşkanlığı uçağı cumhurbaşkanlığı özel uçağı uçak gazze Türkiye mısır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli 24 saat süre vermişti... MHP'den dikkat çeken açıklama
Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz
İsrail'de Habertürk ekibine çirkin saldırı
Orta Doğu'da sular ısınıyor: Çin donanması da devrede!
Çinli otomotiv devi Türkiye'yi üretim radarına aldı
Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...
İstanbul'da salı günü bazı yollar kapatılacak
İsrail, 3 aşamalı Gazze planını açıkladı
20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş
Bir bu eksikti: Türkiye'de uyuz vakaları patladı!