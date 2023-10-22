Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da

Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

Ankara'dan havalanan ilaç ve tıbbi malzeme yüklü Cumhurbaşkanlığına ait uçak, 20 uzman hekimle birlikte öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek, Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.