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Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine CHP'den ilk yorum

Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine CHP'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta açıkladığı doğalgaz müjdesine CHP'den ilk yorum geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta 135 milyar metreküp doğalgaz keşfi yapıldığını açıkladı. 

Erdoğan'ın açıklamasına CHP'den ilk yorum CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağbaba, ''Öyle bir keşif ki; buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler chp doğalgaz müjde yorum
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