Damacana su şikayetlerinde büyük artış! Zehir saçıyorlar

Son dönemde damacana sularındaki ‘yosunlaşma’ ile ilgili şikâyetler arttı.

Sağlığı doğrudan ilgilendiren damacanalarda yosun ve küf şikâyetleri arttı. Kalıntıların su markalarından kaynaklanmadığı, eve servis yapan online uygulamaların depolarında uygunsuz muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı belirtildi.

Özellikle online alışveriş uygulamalarından verilen damacana siparişlerinde yosun kalıntıları tespit edildi. İnternet ortamında binlerce şikâyet alan yosunlu damacanaların, doğru saklama şartlarında muhafaza edilmediği ortaya çıktı. Damacanalarda yaşanan yosun ve küf gibi kalıntıların, su markalarından kaynaklanmadığı ve eve servis yapan online uygulamaların depolarında muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı iddia edildi. Markaların depolama ve lojistik işlerinin “franchise” yürütüldüğü, direkt markayı ilgilendirmeyen bir durum olduğu da ileri sürüldü. Ancak “franchise” denetimlerinin artırılması gerektiği de vurgulanıyor.

DEPODA YER KALMIYOR

Konuyla ilgili Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin bilgi aldığı bir kurye, yaz ayları itibarıyla damacanalarda yosun kalıntılarının fazlalaştığını söyledi. Kurye “Birçok müşteri, yosunlu damacanayı görünce değişim talebinde bulunuyor. Biz de yoruluyoruz. Her semtte birçok markanın deposu var. Artık insanlar market alışverişlerini de kapıya istiyor. Talep çok olunca da depolara ürün yığılıyor. Damacana sular da çok yer kapladığı için depolarda açıkta duruyor. Güneş görüyor ve yosunlaşma yaşanıyor” dedi.

KONTROL EDİN

Gıda uzmanları ise damacana suların saklama şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Dolum tesislerinden sağlıklı çıkan damacanalar, toptancılarda uzun süre bekletilebiliyor. Güneş ve neme maruz kalan ürünlerde yosun ve bakteri oluşabiliyor. Ayrıca güneş alan damacanada plastik kaynaklı BPA, suya karışabiliyor. Bu, sağlığı tehdit eden bir durum. Cam damacanalarda yosunlaşma daha az görülüyor. Cam tercih edilebilir veya arıtma cihazları kullanılabilir. Mutlaka suyu aldıktan sonra yosun veya küf var mı diye kontrol edin” açıklamasında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi