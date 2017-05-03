''Darbeciler o gece kanlara zehir enjekte etti''

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Tecrübe konuşuyor, içimizdeki kahramanlar" projesi kapsamında FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında gazi olan Levent Deveci, darbecilerin o gece hastanelerde kanlara zehir enjekte ettiğini ileri sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuzdaki darbe teşebbüsünü halka anlatmak amacıyla hayata geçirilen 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Ardahanda program düzenlendi. Ardahan Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri Ahmet Kasarcı ve eşi Ayla Kasarcı ile Levent Deveci, salonu dolduran kalabalığa darbe teşebbüsü sırasında yaşadıklarını anlattı.



15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşadıklarını anlatan gazilerden Levent Deveci, o gece darbecilerin, hastaneye kaldırılanlara verilecek olan kanlara zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü. Kaos olabileceği düşünülerek bu zamana kadar bu konuyu açıklamadıklarını ifade eden Deveci, Yemin ediyorum, bunu ilk defa burada söylüyorum. Kanlar zehirlenmiş. Bu güne kadar kaos oluşabilir dediler diye sustuk. Bunlar böyle alçak. Kanı zehirlemeyi düşünmüşler düşünebiliyor musunuz? Enjekte etmişler ve anlayamıyorsunuz. Allahtan uzman bir hemşire kardeşimiz uyanmış bu duruma" diye konuştu.



Darbecilerin o gece hastaneye giden yolları kapattıklarını dile getiren Gazi Ayla Kasarcı ise Evden çıkarken kızım ağlamaya başladı. Silah sesleri geliyor, gitmeyin size bir şey olur dedi. Kızıma tek bir cümle söyledim. Şehit olmak için çıkıyoruz dedim. Biz şehit olur isek siz de Allaha emanetsiniz. Bize ateş edeceklerini düşünmüyorduk. Çünkü dilimizde sadece tekbir vardı. Bu kadar adi olacaklarını ve bayrağımıza kurşun sıkacaklarını düşünemedik. Bu hainler o gece hastanelere giden yolları da kapatmışlardı. Yani hainlik üstüne hainlik, şerefsizlik üstüne şerefsizlik yapıyorlardı" dedi.



O gece korkuya dair bir his yaşamadığını anlatan Ahmet Kasarcı da, Cenabı Allah içinizden korku denen şeyi siliyordu. Vurulacaksınız falan aklınıza hiç bir şey gelmiyor" diye konuştu.



Programda konuşan Vali İbrahim Özefe ise Bu milletin inancından gözüken, bu milletten gözüken gençleri, çocukları, insanları devşirerek bizi içimizden yıkmaya çalıştılar. 15 Temmuz işte bunun bir tezahürüdür. Belki bütün kalkışmalardan daha ağırdı, çünkü 10 yıllardır bu milletten göründüler. Ama üst akıl mı dersiniz, yoksa derin akıl mı dersiniz, onlara hizmet ettikleri 15 Temmuzdan önce de ortaya çıkmıştı. Ancak 15 Temmuzda kesinleşti" diye konuştu.



Programa Vali İbrahim Özefe, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.