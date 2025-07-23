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Tahliyesi beklenen Murat Çalık'a bir şok daha

Tahliyesi beklenen Murat Çalık'a bir şok daha
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Sağlık durumu hakkındaki endişelerin arttığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliyesi beklenirken 25 Temmuz günü yeniden kemik iliği alınması kararı çıktı.

Geçtiğimiz günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu geçirerek elleri kelepçeli cezaevine gönderilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Son olarak, durumu ciddiyetini koruyan Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği örneği alınmasına karar verildi.

Gelişmeyi, Cumhuriyet Halk Partili Çağla Biçer duyurdu:

"Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı.

Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır."

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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