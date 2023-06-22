Davutoğlu: Erdoğan bir müddet ortalıklarda gözükmeyecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, politika faizinin artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, politika faizinin artırılmasına ilişkin “Merkez Bankası’nın yeni başkanı Gaye Erkan’ın yönetiminde bugün yapılan ilk para politikası toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e yükseltti.

"ERDOĞAN ORTALIKTA GÖRÜNMEYECEK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, politika faizinin arttırılmasına eleştirerek, "Eminim bu karardan sonra bir müddet Sayın Erdoğan ortalıklarda gözükmeyecek. Bu kararın sonuçları olumsuz olursa doğrudan ekonomi yönetimine yüklenecek. Merkez Bankası başkanını değiştirecek. Aynen Naci Ağbal’a yaptığı gibi" dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 8,5’tan 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkardı. Şimdi soru sormak bize cevap vermek ve hesap vermek Sayın Erdoğan’a düşer. Sayın Erdoğan yıllardır nas ortada iken sana bana ne oluyor’ diyerek dini kavramlarımızı kendi akılsız politikalarına alet etmişti. Sayın Erdoğan nas ortada peki siz neredesiniz? Eminim bu karardan sonra bir müddet Sayın Erdoğan ortalıklarda gözükmeyecek. Bu kararın sonuçları olumsuz olursa doğrudan ekonomi yönetimine yüklenecek. Merkez Bankası başkanını değiştirecek. Aynen Naci Ağbal’a yaptığı gibi.

Nas dendiğinde Müslümanın yüreği titrerdi eskiden. Şimdi insanlar nas dendiğinde ekonomik felaketin sebebi olarak gördükleri acı bir tebessümle kullandıkları kavram geliyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Sizin nas kavramı başta olmak üzere dini kavramlarımızı istismar etmeniz karşısında sessiz kalan din adamları, ilim adamları bunun sorumlusu.

Vatandaş bir tüketici kredisi almaya kalktığında, bir şirket ticari kredi almaya kalktığında acaba faiz oranları kaç? Mevduat faiz oranları yüzde 45, ticaret kredisi takriben yüzde 50. Bir aldatmaca içinde yaşıyorsunuz. Düşük faiz diyerek, nas diyerek kendinize yakın şirketlere selektif kredi uygulamasıyla yıllarca servet transferi yaptınız. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptınız. Kur Korumalı Mevduatla açık bir şekilde tefeciliği kurumsallaştırdınız. Bu politikada beklenen olmadı. Ne bekleniyordu? Kur istikrara kavuşacaktı. Bir saat içerisinde Türk lirası yüzde 3 değer kaybetti. Bunun da sorumlusu sizsiniz. Gün nasıl da doğru anlamak, dini kavramları yeniden ihya etmek ama aynı zamanda akılcı ekonomi politikalar uygulama günüdür. Devriniz doluyor Sayın Erdoğan. Sanmayın ki son seçim zamanı sizin bu politikalarınız ibra etmiştir. Son seçim neticelerine güvenerek akılsız politikalarınıza devam etmeyin. En önemlisi nas başta olmak üzere dini kavramlarımızdan elinizi çekin artık.”