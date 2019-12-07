Davutoğlu'nun partisinde MHP'li isim de yer alacak

Yeni parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirdiği kampta, Avrasya Sanayi ve İş adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın, Davutoğlu'nun partisine katılma teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Başaran'ın, daha önce Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Gebze Şubesi’ni kurarak, kurucu başkanlığını yaptığı ve daha sonra MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Otomotiv –Yedek Parça Meslek Komitesi Başkanlığı görevlerinde yer aldığı öğrenildi.

Gebze Ticaret Odası Eski Başkanı İbrahim Başaran'ın oğlu olan Ömer Faruk Başaran, 24 Haziran 2018'de gerçekleşen milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocaeli milletvekili aday adayı olmuştu.