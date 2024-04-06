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DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı

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İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırının failleri ile bağlantılı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırının failleri ile bağlantılı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırının failleri ile bağlantılı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı."

 

Etiketler Ali Yerlikaya deaş IŞİD operasyon gözaltı
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