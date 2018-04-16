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  3. 16 Nisan 2018 23:48

DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltı !

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltı !
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Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda  yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma  Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütü adına Irak'ta infaz eylemleri  gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri  iddia edilen 2'si Iraklı, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 1'i kadın 4 şüpheli  gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA

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