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  3. 08 Şubat 2018 22:34

DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla  Samsun Yusuf  Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alınan Kırgızistan  uyruklu şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Yusuf  Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelendikleri  Kırgızistan uyruklu D.S. hakkında inceleme başlattı.

İncelemenin ardından şüpheli, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu  iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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