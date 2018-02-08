DEAŞ şüphelisi otogarda yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelendikleri Kırgızistan uyruklu D.S. hakkında inceleme başlattı.
İncelemenin ardından şüpheli, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.