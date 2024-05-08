DEAŞ'li iki terörist yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları belirlenen 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları yönünde haklarında örgütsel fotoğraf bulunan Suriye uyruklu M.A. ile Irak uyruklu R.N.A.'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Melikgazi ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.