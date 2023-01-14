Değeri tam 9 milyon... 22 bin 800 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’na Slovenya'dan gelen tırda, 9 milyon 200 bin lira değerinde 22 bin 800 kaçak elektronik sigara buldu.

Güvenlik güçlerinin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen tırı incelemeye aldı.

Slovenya’dan gelen ve belgelerinde boya taşıdığı belirtilen TIR, ağırlık kontrolü yapılmak üzere kantara alındığında, aracın ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi.

22 bin 800 kaçak elektronik sigara bulundu

Ekiplerce yapılan kontrolde, dorsedeki gümrük mührüyle oynandığı belirlendi. Detaylı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş 22 bin 800 kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Değeri 9 milyon

Kaçak eşyanın değerinin, 9 milyon 200 bin lira olduğu saptanırken, elektronik sigaralara el koyuldu. Soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülürken, gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.