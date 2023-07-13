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Dehşete düşüren olay: Merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay: Merdivenin altında bebek cesedi bulundu
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Karabük'te vatandaşlar, üst geçit merdiveninin altında bebek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki üst geçit merdiveninin altında bebek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler karabük ceset bebek
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