DEM Parti belediye başkan adaylarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3’ü büyükşehir 96 merkezin belediye başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti, Diyarbakır’da bir otelin konferans salonunda aday tanıtım programı düzenledi. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile parti yetkilileri, partililer ve adayları katıldı.

Programda 3’ü büyükşehir 11 il ile birlikte 96 bölgenin adayları tanıtıldı.

Buna göre Büyükşehir Belediyelerinden Diyarbakır’da Eş Belediye Başkan adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, Mardin’de Ahmet Türk ve Devrim Demir, Van’da Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, diğer illerde de Ağrı’da Hazal Aras ve Memet Akkuş, Bitlis’te Enver Barin ve Sümeyye Kızıltepe, Hakkari’de Mehmet Sıddık Akış ve Viyan Tekce, Iğdır’da Mehmet Nuri Güneş ve Nejla Kum, Kars’ta Kenan Karahancı ve Arzu Savaş Derman, Siirt’te Mehmet Kaysi ve Safiye Alagaş, Bingöl’de Aydın Bürçün, Muş’ta Sırrı Söylemez, Şırnak’ta Turan Saltan oldu.

‘100 BİNE YAKIN DELAGASYONUN KATILIMIYLA ADAYLAR BELİRLENDİ’

Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 100 bine yakın delegasyonun katılımıyla adayların belirlendiğini belirterek, “Türkiye ve dünya siyaset tarihinde örneğine az rastlanan bir halk oylamasında 100 bine yakın delegasyonun katılımıyla seçilmiş olan belediye eş başkan adaylarımızın tanıtım programındayız. Başta kadınlar olmak üzere analarımız, gençler, bütün halkımız yağmur çamur demeden sandık başına koştu ve kendi adaylarını belirledi. Bu büyük demokrasi şölenine destek veren bütün halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizim davamız halkların eşitlik ve özgürlük davasıdır. Bizim davamız Kürt halkının kendi sorunlarının çözümü için, ana dilde eğitim hakkı için verdiği bir hak mücadelesidir bizim davamız. Bizim mücadelemiz kadınların, gençlerin doğa ve insan hakları savunucularının mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işçinin, emekçinin, yoksulun adalet mücadelesidir ve önümüzdeki yerel seçimleri bu mücadeleden asla kopuk olarak görmüyor, tam tersi bu demokrasi mücadelesini güçlendirecek Türkiye’deki toplumsal değişim dönüşümün önünü açacak bir seçim olarak görüyoruz. Bu nedenle bizler 31 Mart seçimlerine bu şevk, azim ve inançla hazırlanıyoruz. Mutlaka başaracağız. Mutlaka 31 Mart’ta bütün halklara bir zaferi hediye edeceğiz” dedi.

‘SEÇİLMEK İSTİYORSANIZ SOKAKLARA, CADDELERE GİDİN DEDİK’

Partinin Eş genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, seçilmek isteyen adaylara önce halka gitmeleri gerektiğini belirterek, “Bu merkeziyetçi anlayışa, bu tek adamların yönettiği, karar verdiği, bu siyaset anlayışına aynı zamanda Kürtler olarak demokrasiyi öğretiyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde, demokrasi şöleninde bu halk oylamasında, bu zalimlere, bu merkeziyetçilere kadını genci, Alevi’yi ve diğer halklar ve inançları yok sayanlara demokrasi dersi veren ve bunda emeği olan siz değerli halkımızı, çalışanlarımızı gençlerimizi sandık kurumlarımızı saygıyla selamlıyorum. Her seçim döneminde siyasi partilerin genel merkezinin önünde bir yığılma olur. İnsanlar günlerce Ankara’nın yolunu yol ederler. Aday olmak için partilerin genel başkanlarıyla, partilerin genel merkezlerinde yapmadıkları diplomasi, vermedikleri taviz yok. Biz dedik ki, dünyaya hem direnişi hem ‘jin, jiyan, azadi’ diyerek Ortadoğu’da bir demokrasi vahası yaratan Kürtler bu seçimlerde halk oylamasıyla bir kez daha dünyaya örnek olsun bir ders versin. Ne yaptık? Genel merkezimize gelen giden olmadı. Niye? Biz dedik ki Amed halkı öznedir, Serhad halkı öznedir, Dersim halkı öznedir. Seçilmek istiyorsanız, bu halka hizmet etmek istiyorsanız, bu halkı yönetmek istiyorsanız bize değil, tek adama değil, partinin genel merkezine değil, halklarımıza gidin, sokaklara caddelere gidin. Gidin Kürt halkından onay alın, sonra bize gelin dedik. Bunu da başardınız. Sıkıştığımız her dönemde, zora düştüğümüz her dönemde yardımımıza koşan siz halkımız, büyük bir demokrasi örneği göstererek bu halk oylamasını da başarıyla sonuçlandırdı. Sizlere bin teşekkürler. Eminim ki bugün burada ortaya koyduğumuz demokrasi modeli de dünya demokrasi tarihinde Kürtlerin dünya halklarına hediye ettiği bir model ve sistem olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından adaylar tanıtılarak, toplu fotoğraf çektirildi.