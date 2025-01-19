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DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gidiyor
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DEM Parti'den yapılan açıklamada bebek katili Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılacak ikin görüşme için yarın başvuru yapılacağı belirtildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

Partiden yapılan açıklamada, "Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

Sırrı Süreyya Önder, Bakan'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.

Etiketler dem dem parti bebek katili abdullah öcalan
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