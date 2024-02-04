DEM Parti İstanbul için seçim kararını verdi
DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı. Partinin İstanbul adayı 9 Şubat'ta açıklanacak.
DEM Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, 9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.
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