DEM Partili eşbaşkanlar tutuklandı

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta 18 Kasım'da gözaltına alınan DEM Parti ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme eşbaşkanların tutuklanmasına karar verdi.

DEM Parti Esenyurt İlçe binasını 18 Kasım'da polis basmış ve içerde arama yapılmıştı. DEM Parti'nin X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denilmişti.

Binadaki aramanın ardından İlçe Eşbaşkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan gözaltına alınmıştı. Arınan ve Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

Eşbaşkanlar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren eşbaşkanlar, daha sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA