  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Partili eşbaşkanlar tutuklandı

DEM Partili eşbaşkanlar tutuklandı

DEM Partili eşbaşkanlar tutuklandı
Güncelleme:

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta 18 Kasım'da gözaltına alınan DEM Parti ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme eşbaşkanların tutuklanmasına karar verdi.

DEM Parti Esenyurt İlçe binasını 18 Kasım'da polis basmış ve içerde arama yapılmıştı. DEM Parti'nin X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" denilmişti. 

Binadaki aramanın ardından İlçe Eşbaşkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan gözaltına alınmıştı.  Arınan ve Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti. 

Eşbaşkanlar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren eşbaşkanlar, daha sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

İHA

Etiketler dem parti dem tutuklama talebi Tutuklama Abdullah Arınan Rojda Yılmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon kamerada İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu İşte hem doğalgaz hem de elektrik faturalarını yüzde 30 düşürmenin yolu Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı Devlet hastanesinde sapık hemşire skandalı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı İslam Memiş'ten hem küçük hem de büyük yatrımcıya altın uyarısı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' UEFA skandalı itiraf etti: ''VAR çizgisi yanlış çizildi'' İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor İstanbul'da havada kaos: Uçaklar dönüp duruyor Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Dünyanın en uzun kadını ile dünyanın en kısa kadını yan yana Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın kamerada
Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Sinan Ateş'in ablasına saldırı emrini vermişti, eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp kaçtı Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! Yandaş Cem Küçük'ten canlı yayında Atatürk'e çirkin iftira! 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı 13 yaşındaki çocuktan coin vurgunu: Saniyeler içinde binlerce dolar kazandı CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! CHP'li isimler Rezan Epözdemir CIA ile yan yana MOSSAD'la aynı masada! Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Erkek güzellik yarışması Mr. World'te bir zeybek... Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Genç kadının yolunu kesip taciz etmişlerdi... Pişkinlikleri ''pes'' dedirtti! Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Albaya 11 askere cinsel saldırıdan 42,5 yıl hapis cezası Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı Süleyman Soylu ''Hakkını helal et'' dedi, Sırrı Süreyya Önder espriyi patlattı