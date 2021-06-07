Deniz salyasından etkilenen balıkçılara destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada deniz salyasından etkilenen balıkçılara verilecek desteğin artırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen küçük balıkçılara desteğin 2 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da belirten Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

Bir TV kanalına konuk olan Pakdemirli kendisine yöneltilen sorulara şu şekilde cevap verdi:

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak. Marmara denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için teknelerin büyüklüğüne göre 1000 TL ile 1450 TL arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. 1000 TL destek alan 2000 TL, 1450 TL destek alan 2900 TL alacak.

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?

Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4,8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış.

YETİŞTİRİCİLERE ÖDEME BU HAFTA

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin yetiştirici için 24 milyon baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon lira destek ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz.