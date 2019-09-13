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  3. 13 Eylül 2019 11:24

Denizlerden kötü haber! Palamut ve lüfere hasret kalacağız

Balıkçılıktaki av yasağının kalkmasına rağmen uzmanlar küresel ısınma yüzünden bu sene palamut ve lüferde ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

Denizlerden kötü haber! Palamut ve lüfere hasret kalacağız
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Türkiye’de başlayan av yasağı 1 Eylül’de kalkmıştı. Ancak ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadı. Balıkçıların ağları boş kalınca balık fiyatları da yükseldi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, 18 yıldır Türkiye sularında balık stoklarının azaldığını belirterek “500 bin tonluk balık üretimiz her yıl azalarak 314 bin tona kadar düştü. 200 bin tonluk azalma oldu” dedi.

Aşırı azalttığını belirten Karakulak “En büyük azalma nedeni küresel iklim değişikliği ve bu yüzden sularımıza göç eden istilacı türlerin yerel balık türlerimiz ile rekabete girerek yok etmesi” diye konuştu. Bu sene palamut, lüfer gibi büyük balıkların az bulunacağını, hamsi, sardalya gibi balıkların ise daha çok olacağını belirten Karakulak “Bunun nedeni ekosistemdeki değişikliklerden önce büyük balıkların etkilenmesi” dedi.

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