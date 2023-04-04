Depoları doldurun! Benzine rekor zam geliyor!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in ham petrol üretimini azaltma kararının zam fırtınası başladı. Akaryakıt fiyatları yeniden zamlanıyor. Benzine tam 1 TL 11 Kuruşluk zam geliyor. OPEC'in kararı sonrasında benzinin ardından motorin ve LPG'ye de yeni zamlar bekleniyor... İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri yeni güne LPG'ye gelen 2 TL, 4 kuruşluk indirimle başlarken kötü haberler peş peşe geldi.

OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltma kararı aldığını açıklamasıyla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam dalgası başladı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, dünya petrol piyasasındaki istikrarı sağlamak amacıyla aldığı kararları sürdürüyor. 5 Ekim 2022'de alınan karar gereği yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil kesinti yapılmasına ek olarak, mayıs ayından itibaren günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etmişti. Bu kararlar, petrol fiyatlarının düşmesini engelleyerek sektörde istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Bu karar doğrultusunda, ilk olarak benzinin litre fiyatına bugün gece yarısından sonra ( 05 Nisan Çarşamba ) itibariyle 1 TL 11 Kuruş zam gelecek.

Oysa yeni hafta LPG'ye gelen 2 TL 4 Kuruşluk indirimle başlamıştı. Ancak görülen o ki OPEC'in aldığı bu karar sonrasında akaryakıt fiyatlarında zamlar yağmur gibi yağmaya devam edecek.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

4 NİSAN SALI İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI