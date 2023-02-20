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Deprem beklenen İstanbul'daki bu bina sosyal medyada olay oldu

Deprem beklenen İstanbul'daki bu bina sosyal medyada olay oldu
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Deprem riski yüksek olan illerin başında gelen İstanbul'da, 38 katlı bir bina sosyal medyada gündem oldu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem felaketi nedeniyle 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz yığınına dönen kentlerde ise halen çalışmalar sürüyor.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ
Bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşen ülkemizde, olası İstanbul depremi de yeniden gündeme taşındı. Profesörler art arda megakent için tahminlerini paylaşırken, İstanbul'daki binaların sağlamlığı ise merak konusu oldu.

DEPREMİN ARDINDAN GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise endişeleri daha da artırdı. Esenyurt ilçesinde 19 bin metrekarelik alana yapılan çok katlı lüks dairelerin bulunduğu gökdelen, kısa sürede gündeme oturdu. 38 katlı olduğu öne sürülen söz konusu binanın olası bir depremde yıkılma ihtimali, kullanıcıların tüylerini ürpertti.

Etiketler istanbul deprem esenyurt
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