Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
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