Deprem bölgesinde sınav ücreti için kanun teklifi

CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, depremden etkilenen illerde yaşayan ve üniversite sınavına girecek öğrenciler için yürek ısıtan bir teklifte bulundu. Karaca, bu zor zamanlardan geçen öğrencilerin sınav stresini biraz olsun hafifletmek için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 6 Şubat depremlerinden 11 ilde üniversite sınavına girecek öğrencilerden sınav giriş ücreti alınmaması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

"MİLYONLAR EVSİZ, GEÇİM ŞARTLARINDAN YOKSUN"

Karaca, ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin gerekçesinde şunları dile getirdi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler neticesinde resmi açıklamalara göre en az 53 bin 537 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 107 bin 213 yurttaşımız ise yaralanmıştır. Depremin ardından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 3,5 milyon yurttaşımız deprem bölgesini terk etmiş, Uluslararası Göç Örgütü’nün raporuna göre tahminen 2,7 milyon yurttaşımız evsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan rapora göre, depremden etkilenen 11 ilimizde 5 milyon 649 bin 317 konuttan 38 binden fazlası deprem anında yıkılmış, depremin ardından 518 bin 9 konut ise acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olarak belirlenmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tespitlerine göre ise ülkemizde depremler sonucunda 658 bin yurttaşımız geçim olanaklarını kaybetmiştir. Söz verilen konutların yalnızca yüzde 11’i tamamlanmıştır.

Deprem yaşanan illerde eğitim-öğretim hizmetlerinin aksadığı kuşkusuzdur. Ayrılan kaynak tahsislerinin yanında, afet bölgesi kapsamındaki illerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunlar devam etmektedir. Deprem bölgesindeki 11 ilde 2022-2023 eğitim öğretim yılında, ilk ve ortaöğretimde 3 milyon 972 bin 75 öğrenci, 209 bin 719 öğretmen, üniversitelerde ise (uzaktan eğitim dahil) 311 bin 614 öğrenci ve 15 bin 249 akademisyen bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise 4 milyon 283 bin 689’dur.

"217 BİN ÖĞRENCİ BAŞKA İLLERE NAKLEDİLDİ"

Deprem bölgesindeki illerden göç nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri, göç edilen illerde yürütülmeye devam etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı verilere göre, 217 bin 246 öğrenci başka illere naklini gerçekleştirmiştir. Nakil yaptıran öğrencilerin dağılımı incelendiğinde 71 bin 959 öğrenci ile Hatay ilk sıradadır. Hatay’ı sırasıyla; 52 bin 908 öğrenci ile Kahramanmaraş, 39 bin 987 öğrenciyle Malatya, 22 bin 889 öğrenciyle Adıyaman, 14 bin 719 öğrenciyle Gaziantep izlemektedir. Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna göre deprem bölgesindeki öğrencilerin nakil oldukları iller sıralamasında 29 bin 738 ile Ankara gelmektedir. Ankara’nın ardından 20 bin 149 öğrenci nakli ile Antalya, 20 bin 67 öğrenci ile Mersin ve 16 bin 186 ile İstanbul izlemektedir.

MEB tarafından yayınlanan ‘Deprem Bölgesi İlleri Raporu’ incelendiğinde sınav ücretlerine ilişkin bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşılmış, deprem bölgesindeki adayların e-sınav randevularının istedikleri yere taşınmasını sağlayacak güncellemeler yapıldığı, e-sınav hizmeti veren sınav salonları açıldığı, sınavlara giren öğrencilere kitap ve okuma desteği verildiği, 8. 12. Sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açıldığı ifade edilmiş, 18 okulda 982 öğrenciye sınav kaygısının önüne geçilebilmesi için motivasyon seminerleri verildiği ifade edilmiş ancak deprem bölgesindeki illerde sınavlara giren öğrencilerden sınav ücretlerinin alınmamasına yönelik bir düzenleme yer almamıştır."

"MİLYONLARCA ÖĞRENCİ BAŞVURU DAHİ YAPAMIYOR"

Sınav başvuru ücretlerinde yüzde yüzü aşan zamların depremzedeler için ikincil bir mağduriyet yaratmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 345 TL olan YKS oturumuna bu yıl katılmak isteyen adaylar 885 TL; Geçen yıl 260 TL’ye yaptıkları başvuruyu bu yıl yapmak isteyen YÖKDİL adayları 490 TL ödemek zorunda kalıyor. Milyonlarca öğrenci artan zamlar ve ekonomik krizin faturası nedeniyle başvuru dahi yapamıyor.

Bize gelen talepler, özellikle depremzede gençlerin ve ailelerinin eğitime erişim hakkından yoksunluğu anlamına geliyor. Yasa teklifiyle depremzede adayların yüzde yüzleri çoktan aşan sınav ücreti ödemeden sınava girebilmelerini sağlamak. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için merkezi sınavlara başvuruda somut adım atma yönünde tüm karar alıcılara çağrıda bulunuyorum."

PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU!

Karaca, afet bölgesi ilan edilen illerde bunun devam ettiği süre boyunca tüm merkezi sınavlarda depremzedelerden başvuru ücreti alınmamasını içeren teklifin TBMM’de kabul edilmesi için tüm siyasi partilere de çağrıda bulundu.