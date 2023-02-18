Deprem bölgesinde yapılacak konutların inşası Mart'ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak binaların inşaatının Mart ayında başlayacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

10 ilimizde eş zamanlı önceliğimiz ihtiyaçları karşılamak. Ardından depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Tüm mimarlarımızla birlikte ortak bir çalışma başlattık. Master plan ile birlikte yerleşime kapatacağımız, zemin durumuna göre çalışmalarını yönlendireceğiz. Rezerv alanlarında ayrıntılı etütlerimizi yürütüyoruz.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın çalışmalarını da yürüteceğiz. Her gün üstüne koya koya gidiyoruz. 2-3 ay içinde tüm afet bölgelerindeki Konut inşaatların başlama sürecini yönetiyoruz. Tüm alanlarda süreci yönetmek, malzeme tedariği, etap etap ihalelerimizi yapacağız. Şehrin merkezindeki planlamaları yaparak master plan çerçevesinde şehrin ihtiyacı doğrultusunda şehir merkezlerinin inşasını yapacağız. Mart ayı sonunda inşaatlarımıza eş zamanlı olarak yapacağız.

10 ilimizde depremden hasar gören ilçelerimiz dahi yeni Nurdağı yeni İslahiye yeni Hatay yeni Adıyaman, tüm illerimizde ön çalışma tamamlandı. Yer tespit çalışmaları tamamlandı. Ön tespitlerimizi 10 ilimizde tamamladık. Fay hattına uzaklığı ve zemin kalitesini göz önünde bulundurduk. En iyi zemine oturtabilmek için 10 ilde çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'deki tüm mühendislerimiz, mimarlarımız, haritacılarımız fikirleri, önerileri doğrultusunda hasar tespiti, yeni yapılacak yerlere ilişkin tüm sürece devam ediyoruz.