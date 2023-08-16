  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Deprem bölgesinde yeni karar! 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesinde yeni karar! 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesinde yeni karar! 9 ay uzatıldı
Güncelleme:

Deprem bölgesinde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için uygulanan 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinin 9 ay uzatılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler deprem bölgesi resmi gazete toplum yararına programı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın başdanışmanı, tartışılan imam Halil Konakçı'yı savundu
Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü
Türkiye'nin ilk ışık festivali kapılarını açtı
Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı böyle görüntülendi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-offa yükseldi
Tasarruf sözde kaldı... AK Partili belediye milyonlarca lira harcadı
Anket paylaşıldı: İşte memur ve memur emeklisinin maaş zammı talepleri...
İYİ Parti'den İzmir için ittifak açıklaması