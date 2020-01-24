Deprem sonrası Kızılay Başkanı'nın paylaşımı tepki çekti

Elazığ'da 6.8 şiddetinde medyana gelen depremin ardından bölgeden yılan bina, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgiler gelirken, Kızılay'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Kızıla Başkanı Kerem Kınık'ın, depremin hemen ardından Twitter hesabı üzerinden vatandaşlardan para talep etmesi tepkilere neden oldu.

Kınık, paylaşımında "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. @Kizilay Destekleriniz için Deprem yaIn 2868’e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ PAYLAŞIM SİLİNDİ

Öte yandan Kınık'ın paylaşımına vatandaşlardan tepki geldi. Kızılay Başkanı'nın paylaşımının altına binlerce vatandaş eleştirilerini dile getirdi.

Gelen tepkilerin ardından Kınık'ın paylaşımını kaldırdığı görüldü.



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