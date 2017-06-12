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  3. 12 Haziran 2017 19:43

Deprem sonrası korkutan görüntü

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası İzmir'deki görüntü herkesi korkuttu.

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Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2’lik depremin ardından İzmir’de iki iş hanı birbirinden ayrılırken, bina AFAD ekiplerince boşaltıldı.

Ege Denizi'ndeki deprem özelikle İzmir'de paniğe yol açtı. 15 saniye süren ve çevredeki çok sayıda ilde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı.

Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Sarsıntı can kaybına neden olmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Alsancak semti Atatürk Caddesi'nde 8 katlı iki iş hanındaki görüntü ise herkesi korkuttu.

İki binanın en son katları, deprem sonrasında birbirinden ayrıldı. Oluşan derin yarık sonrası iki binadan birisi sağa doğru hafif eğildi. Deprem sonrasında AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek inceleme yaptı. Binaya geçici olarak kimse alınmazken, incelemenin ardından yetkililer bölgeden ayrıldı. 

Ege'deki depremler için uzmanlar ne diyor ?Ege'deki depremler için uzmanlar ne diyor ?

 

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