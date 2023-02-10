Depremde can kaybı 20 bini de aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te de büyük yıkıma ve çok fazla can kaybına yol açtı...

Saat 21.30 itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kaybının 20 bin 213'e, yaralı sayısının da 80 bin 52 kişiye çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, depremden etkilenen bölgelerde mobil eczanelerin devreye gireceğini de söyledi. Enkazdan kurtarılan ve kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili de konuşan Koca, "Çocuklarımız Aile ve Sosyal Hizmetler gözetimindedir" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremde şu ana kadar 120 polis ve 32'nin üzerinde jandarma personelinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Depremde enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD: 80 bin 863 vatandaşımız tahliye edildi

Saat 13.30 itibariyle AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesinde Jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında, şimdiye kadar 80 bin 863 vatandaşımız tahliye edildi." denildi.

Gölcük depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti



17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan büyük Marmara depreminde resmi verilere göre Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor. Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.