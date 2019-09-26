Depremden kaçarken kapıyı söktüler !

İstanbul saat 13:59'da büyük bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem tüm ilçelerden tüm şiddetiyle hissedildi. İlk belirlemelere göre 5.8 şiddetinde olduğu öğrenilen deprem Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldi. İstanbul'daki okullar tatil edildi.
Market çalışanları deprem sırasında binadan kaçarken, kapıyı yerinden söküp dışarı kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Deprem uzmanından İstanbul yorumu !
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