Depremden kaçarken kapıyı söktüler !

İstanbul saat 13:59'da büyük bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem tüm ilçelerden tüm şiddetiyle hissedildi. İlk belirlemelere göre 5.8 şiddetinde olduğu öğrenilen deprem Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldi. İstanbul'daki okullar tatil edildi.

Market çalışanları deprem sırasında binadan kaçarken, kapıyı yerinden söküp dışarı kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İTÜ'den deprem uyarısı: Tedbirinizi alın

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Deprem uzmanından İstanbul yorumu !

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