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İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA ! BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
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  3. 26 Eylül 2019 22:56

Depremden kaçarken kapıyı söktüler !

İstanbul'da Silivri merkezli meydana gelen 5.9'luk deprem tüm ilçe ve çevre illerde hissedildi. İstanbul'da bir markette market çalışanları binadan kaçarken kapıyı söktü.

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İstanbul saat 13:59'da büyük bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem tüm ilçelerden tüm şiddetiyle hissedildi. İlk belirlemelere göre 5.8 şiddetinde olduğu öğrenilen deprem Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldi. İstanbul'daki okullar tatil edildi.

Market çalışanları deprem sırasında binadan kaçarken, kapıyı yerinden söküp dışarı kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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