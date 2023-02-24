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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay’da bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunan malzemelerin depremin şiddeti ile düştüğü görüldü.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, iş yerinde bulunan tüplerin ve malzemelerin depremin şiddeti ile düştüğü görülüyor.

Etiketler Depremin yeni görüntüleri deprem anı yeni görüntüler hatay
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