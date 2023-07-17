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Dere yatağında bulunan çuvalın içinden vahşet çıktı

Dere yatağında bulunan çuvalın içinden vahşet çıktı
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Kastamonu'da dere yatağında bulunan çuvalın içinden çıkan ceset ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Kastamonu’da merkez Ahlat köyünde dün sabah saatlerinde tarlasındaki otları biçmek için evden ayrılan 57 yaşındaki Satı D.’ndan bir daha haber alınamadı. Talihsiz kadının cesedi dere yatağında bir çuval içinde bulundu. 

JANDARMA BULDU

Akşam olmasına rağmen otların biçilmediğini gören Satı D.’nun ailesi, ilk olarak kendi imkanlarıyla çevrede aramada yaptı. Yapılan aramadan sonuç alamayan aile, bunun üzerine jandarma ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarıyla birlikte vakit kaybetmeksizin harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahlat köyüne giderek arama kurtarma çalışması başlattı. Gece olması sebebiyle termal kameralar ve dron da kullanan jandarma ekipleri, aramalardan bir sonuç alamayınca aramayı sonlandırdı.

Etiketler ceset kastamonu
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