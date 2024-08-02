Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "sizi yanıltıyorlar" diyerek seslendi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Derin Mermerci, kabul edilen sokak hayvanları yasasına geçen günlerde tepki göstermişti. "Allah'a havale ediyorum" diyen Mermerci, sık sık sokak köpekleri için besleme yapan Mermerci, ayrıca takipçileri aracılığıyla sahiplendirmeler de yapıyor.

Derin Mermerci son yayınladığı video üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslendi. Erdoğan çiftinin, çok iyi bir anne - baba olduğunu dile getiren Mermerci, kendilerinin yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanıma açık bir talepte bulunacağım. Ben sizi ortak tanıdıklarımızdan dolayı çok duydum. Nasıl bir anne baba olduğunuz, her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu, canlılara olan duyarlılığınızı ben yıllarca dinledim. Sayın Cumhurbaşkanım sizin bir beyanınız okudum bu yasayla ilgili, memnuniyetinizi dile getirmişsiniz. Ben iddia ediyorum vatandaş olarak size her şey yanlış aksediliyor. Bildiğiniz gibi bir durum yok. İki tane kızım var. Hiçbir zaman başı boş hayvan saldırsın istemem. Fakat bu iş öyle değil. Toplumda huzur bozabilecek hayvanların rehabilite edilmesi taraftarıyım fakat toplanma şekilleri... Daha yasa kabul edildi, AYM'de tekrar konuşulacak bu konu. Haldır huldur hele dün Trabzon'da anne ve yavruların bir şikayet geldi diyerek toplanmasını kabul etmiyoruz. Sayın Emine hanım çok iyi bir anne olduğunuzu duyuyorum. Bu iş çok farklı bir yere evrilecek. Bu işin derinine biraz inmenizi rica ediyorum. Allah'ın verdiği canı, karıncayı, incitmemek için peçeteyle bahçeye koyuyorum. Bu şekil bir uygulama olamaz"