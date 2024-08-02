  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan imzaladı; Sokak Hayvanları Kanunu yürürlükte

Erdoğan imzaladı; Sokak Hayvanları Kanunu yürürlükte

Erdoğan imzaladı; Sokak Hayvanları Kanunu yürürlükte
Güncelleme:

Muhalefetin itirazına rağmen AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla TBMM'de kabul edilen sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'de kabul edilen sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sokakta yaşayan köpekler ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. 

Ancak, yasada yer alan "insan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak" ifadesi, köpeklerin öldürülmesinin önünü açtığı gerekçesiyle kamuoyunda yoğun tepkiye neden oluyor ve bu nedenle de yasa, "katliam yasası" olarak adlandırılıyor.

Öte yandan belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Etiketler sahipsiz sokak hayvanları kanunu Resmi Gazete recep tayyip erdoğan yürürlükte
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir belediyeye daha haciz işlemi başlatıldı Bir belediyeye daha haciz işlemi başlatıldı Erbakan erken seçim için tarih verdi Erbakan erken seçim için tarih verdi Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Trabzonspor tek golle turladı Trabzonspor tek golle turladı Milli okçumuz Elif Berra Gökkır son 16'ya kaldı Milli okçumuz Elif Berra Gökkır son 16'ya kaldı İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü İzmir'de büyük yangın: 5 araç küle döndü Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti Erdoğan'dan Biden'a: ''Derin hayal kırıklığına uğradım'' Erdoğan'dan Biden'a: ''Derin hayal kırıklığına uğradım'' Antalya'da korkunç olay: Önce kadını sonra çocuğunu katletti Antalya'da korkunç olay: Önce kadını sonra çocuğunu katletti Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı Balıkesir'de orman yangın: Alevler zeytin ağaçlarına sıçradı ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu