Dev kamulaştırma yargıdan döndü

Volkswagen’in 2 yıl önce fabrika kurmaktan vazgeçtiği Manisa’daki 3 milyon 364 bin 207 metrekarelik arazi için Cumhurbaşkanlığı'nın “acele kamulaştırılması” kararı yargıdan döndü.

Danıştay 6’ncı Daire, Alman otomobil devi Volkswagen’in yatırım yapacağını açıklayıp vazgeçtiği, ardından da yerli ve yabancı çok sayıda şirketin yatırım planladığı, 517 taşınmaza ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın “acele kamulaştırma” kararını iptal etti.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde dikkat çeken bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, OSB’ye ilave yatırım sağlanması ve geliştirilmesi gerekçe gösterilerek; Yunusemre ,lçesindeki tam 3 milyon 364 bin 207 metrekare büyüklüğündeki 517 taşınmazın ‘acele kamulaştırılması’ kararı verildi.

Mahkemeye sunulan bu beyanın üzerine yerel mahkemeler acele kamulaştırma dosyalarını düşürdü. Danıştay 6’ncı Daire de ayrı ayrı açılan davalarda, dört parsele dair acele kamulaştırma kararının iptaline karar verdi. Cumhurbaşkanlığı ile Manisa YİKOB’un ‘davalı’ olduğu dosyada, yurttaşa ödeme yapılamaması sebebiyle “acelelik halinin olmadığına” dikkat çekildi: “Davaya konu parsel[in] sayılı taşınmazın depo kararının yerine getirilemeyeceği yönünde dilekçe verildiği, davaya konu taşınmazın acele kamulaştırılması amacıyla el konulması için, tespit edilen bedelin ödenmediği gerekçesiyle anılan Mahkeme tarafından el koyma talebinin usulden reddine karar verildiği anlaşıldığından, davaya konu taşınmaz için 2942 sayılı Kanunun 27. maddesinin uygulanmasını gerektiren acelelik halinin bulunmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Birgün