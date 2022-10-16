Devlet Bahçeli: Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

''Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerimizin yanında olacağız.''

Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.''