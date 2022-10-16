Devlet Bahçeli: Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
''Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerimizin yanında olacağız.''
Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.''
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