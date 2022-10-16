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Devlet Bahçeli: Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak

Devlet Bahçeli: Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; partisinin Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: 
''Amasra'daki gibi bir felaketin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerimizin yanında olacağız.''

Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.''

Etiketler devlet bahçeli bahçeli
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