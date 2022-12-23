Devre mülk dolandırıcılarına dev operasyon: 6 ilde 38 gözaltı

Bir otelden devre mülk alanları yabancılara dolarla satma vaadi ile dolandıran suç örgütüne operasyon yapıldı.

Ankara'daki bir otelden devre mülk alan kişileri, devre mülkleri 45-55 bin dolara yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni karşılığında satma vaadiyle kandırıp reklam, tapu ve diğer giderler adı altında 25 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen oranlarda para alarak dolandıran suç örgütü, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim’de örgütle ilgili soruşturma başlattı.

Şüphelilerin şahsi hesapları incelendi

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılması sağlandı.

Soruşturmanın devamında MASAK ile yazışmalar yapılarak şüphelilere ait 4 şirketin ve şüphelilerin şahsi hesapları incelendi.

10 ay içinde yaklaşık 300 milyon TL dolandırdılar

1 Ocak 2022-10 Ekim 2022 tarihleri arasında, yaklaşık 300 mağdurun toplam 295 milyon 521 bin 242 TL dolandırıldığı belirlendi.