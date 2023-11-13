Dikkat! Ankara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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