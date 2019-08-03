Dikkat ! İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray ile Panathinaikos arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Panathinaikos arasında bugün 21.00’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç nedeniyle saat 18.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark alanı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif olarak ise sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında TEM kuzey yan yolu trafiğe kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.