Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıklarına dondurma kararı
Son günlerde haklarındaki iddialar nedeniyle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mal varlıkları donduruldu.
Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU
Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.
DHA
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