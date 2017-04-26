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  1. 26 Nisan 2017 18:24

Dink cinayetinde Zekeriya Öz detayı !

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında Zekeriya Öz detayı dikkat çekti.

Dink cinayetinde Zekeriya Öz detayı !
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Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan 3. iddianamede, "Cinayet mahallinde tetikçi Ogün Samast'ı takip eden jandarma istihbarat görevlilerinin komutanı olan şüphelilerden Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin, kendisine ait iki hatla, cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile 7 kez görüşme yaptığının tespit edildiği" bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Gökalp Kökçü'nün hazırladığı iddianamede Dink cinayetiyle ilgili  çarpıcı detaylara yer verildi. Cinayet mahallinde tetikçi Ogün Samast'ı takip eden Jandarma  istihbarat görevlilerinin komutanı olan şüphelilerden Yüzbaşı Muharrem  Demirkale'nin, kendisine ait iki hatla, cinayetten bir gün önce ve bir gün sonra  dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile 7 kez görüşme  yaptığının tespit edildi.

İddianamede yer alan bilgiye göre şu¨pheli Muharrem Demirkale'nin kullandığı telefon hatlarının incelemesine göre bu kişinin, "FETO¨/PDY'ye üye olmak" suçundan meslekten ihrac¸ edilen eski özel yetkili firari savcı Zekeriya Öz adına kayıtlı hatla cinayetten bir gün önce, 18 Ocak 2007'de 3 kez, cinayetten bir gün sonra 20 Ocak 2007'de de 2 kez olmak üzere toplam 5 kez görüme yaptığı anlatılan iddianamede, şüpheli Demirkale'nin, diğer hatıyla da, Zekeriya Öz'ün kullanımındaki hatla cinayetten bir gün önce 18 Ocak 2007'de 2 kez telefon görüşmesi yaparak irtibat kurduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Zekeriya Öz'ün halen Almanya'da, Alman istihbarat servisinin korumasında bulunan FETO¨/PDY mensubu, Ergenekon, Balyoz gibi kumpas birçok soruşturmanın eski savcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Öz'le görüşen tutuklu şüphelilerden Muharrem Demirkale'nin de, Hrant Dink cinayetinin  işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'de  ASAF tim komutanı olarak görev yaptığı ve cinayet tarihinde Dink'i öldürmek için  Agos gazetesi çevresinde bulunan Ogün Samast'ı takip eden jandarma görevlilerini komuta ettiğine dikkat çekildi.

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