''Diplomatik zafer'' denmişti, hala bekliyoruz! Bakan itiraf etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin diplomatik zaferi" denilen İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği kapsamında, Türkiye’nin bu ülkelerden iade talepleriyle ilgili henüz bir cevap gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, terör suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demiş, Bozdağ da İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise NATO zirvesinde Türkiye’yle ‘belirli grupların veya kişilerin iadesiyle ilgili konuşmadıklarını’ söylemişti. Haavisto yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, temmuz başında bu ülkelere ‘hatırlatma’ yazısı gönderileceğini belirtmişti.

Ancak İsveç ve Finlandiya’nın Ankara’nın ‘diplomatik zafer’ olarak duyurduğu taleplere kulak asmadığı görülüyor.

Konuyla ilgili Türkiye gazetesinden Akif Bülbül’e konuşan Bozdağ, şunları söyledi: “Toplam 33 teröristle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmî kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükûmetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne âlâ. İsveç ve Finlandiya, Almanya, Fransa hepsi PKK’nın da FETÖ’nin de kuluçka yuvası. Bir yandan her türlü faaliyetlerini polisin gözetim ve denetimi altında güvenlik bir şekilde yapmalarına izin veriyorlar. Diğer yandan terörist devşirmelerine, eğitimlerine göz yumuyorlar. Öte yandan da pek çok silah dâhil nice destekler oralarda buluyorlar. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükûmeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır.”