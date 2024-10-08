Discord'taki mide bulandıran iddiaların hedefindeki isimden ilk açıklama

Discord'da insanlara zorbalık ve şantaj yapmakla suçlanan ünlü fenomen Ecrin Ç.'den konuya dair ilk açıklama geldi.

Sosyal medya platformu Discord'ta Deha T. isimli fenomen/rapçinin kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddia edilmişti.

Deha T.'ya gelen tepkiler günde büyürken ünlü sosyal medya fenomeni Ecrin Ç.'ın da Discord üzerinden insanlara şantaj yaptığı ve insanlara zorbalık yaptığı iddia edilmişti.

Deha T. ile de yakın olduğu iddia edilen Ecrin Ç. hakkında sosyal medyada peş peşe ortaya atılan iddialar sonrasında bugüne kadar sessizliğini koruyan Ecrin Ç. sessizliğini bozdu.

Ecrin Ç., "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim." açıklamalarında bulundu.