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  3. 04 Ağustos 2020 22:50

Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Beyrut Limanı'nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi

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