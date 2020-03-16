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DİYANET AÇIKLADI: CEMAATLE NAMAZLARA ARA VERİLDİ
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  3. 16 Mart 2020 15:46

Diyanet açıkladı: Cemaatle namazlara ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, camilerde cemaatle kılınan namazlara ara verildiğini duyurdu.

Diyanet açıkladı: Cemaatle namazlara ara verildi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar;

''Yeni tip corona virüs bulunduğu ortam insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa bir zamanda salgın haline gelmediktedir. İlk buluştuğu andan itibaren fark edilemediği için tehlike oluşturmaktadır.  Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir."

Umreden gelen vatandaşlarla ilgili konuşan Erbaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Umreciler arasından bir kişinin virüsü taşıdığının ortaya çıkmasından sonra devletimiz karantina kararı vermiştir. 390 civarında umrecinin  Suudi Arabistan'dan bugün Türkiye'ye intikal edeceği biliyoruz. Camiilerin görevlileri gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak. Bir müslüman kardeşimiz camiinin yakınında ise ferdi olarak tek başına namaz kılabilir."

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diyanet , namaz
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