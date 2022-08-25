Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'e sert tepki: ''Kabul edilemez''

Şarkıcı Gülşen'in ''İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor'' sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Önceki gece sahne alan Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.